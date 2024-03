Coinbase Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. Im Fall von Coinbase Global zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" für Coinbase Global.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen berücksichtigt. Der RSI der Coinbase Global führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Analysten schätzen die Aktie der Coinbase Global auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, waren 6 positiv, 2 neutral und 1 negativ. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 98 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung von -51,2 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, obwohl verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Coinbase Global diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments von "Neutral".