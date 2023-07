Coinbase: Aktie unterbewertet - Kursziel von 0,36 EUR laut Analysten

Coinbase hat am 19.07.2023 eine positive Entwicklung auf dem Finanzmarkt verzeichnet und an vergangenen Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,94% erzielt. Die Stimmung ist optimistisch bei einer gesteigerten Erwartungshaltung.

Das mittelfristige Kursziel für Coinbase liegt derzeit bei 0,36 EUR, was einer Abweichung von -99,64% vom aktuellen Kurs entspricht. Jedoch teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach den jüngsten positiven Entwicklungen.

6 Experten sehen die Aktie als starken Kaufempfehlung an und weitere 4 bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Position vertreten 10 Analysten mit einem “halten”-Rating währenddessen immer noch vier Experten empfehlen einen Verkauf der Coinbase-Aktien; zwei davon sogar sofort.

Somit sind rund +38,46% der Analystengemeinschaft optimistisch eingestellt in Bezug auf diesen...