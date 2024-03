Coinbase-Aktie: Das ist jetzt eindeutig

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Coinbase wird in den USA am Dienstag etwas nachlässiger behandelt als in Deutschland. Mutmaßlich werden die Kurse in Deutschland morgen – wie so oft, wenn es in den USA abwärts geht – nachziehen. Dennoch kämpft die Aktie tapfer um die bedeutende Marke von 200 Euro. Der Aufwärtstrend ist ungebrochen, lediglich die Sorge um Kryptowährungen ist aktuell ein Makel für den Titel.

Coinbase: Was die Analysten sagen

Bedeutend ist allerdings, was die Analysten sagen. Deren Meinung nach kann die Aktie in den kommenden Sitzungen – die Schätzungen reichen in der Regel bis zu 12 Monaten – deutlich verlieren. Bis zu einem Viertel könnte die Aktie den Konsensus-Schätzungen nach abgeben. Daher gilt, dass die Aktie mit einiger Vorsicht betrachtet wird. Es drohen auch auf dem höchsten Kursniveau immer wieder massive Ausschläge.

