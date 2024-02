Coinbase-Aktie: Das ist extrem!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Coinbase tanzt mit seiner Aktie aktuell im Wind hin und her – die Aktie verlor am Dienstag an den Märkten annähernd -6%. Damit ist der Titel aus Sicht von Analysten zwar noch immer im Aufwärtstrend, aber die Zahlen sprechen für sich: Denn innerhalb einer Woche hat der Kurs noch gut 16 % gewonnen. All dies ohne neue Nachrichten aus dem Unternehmen selbst. Die Kursentwicklung scheint vollständig an der Entwicklung von Bitcoin und Co. zu hängen.

Das ist der nächste Impuls!

Dennoch kann es zügig zum nächsten Impuls kommen. Denn am 15.2. wird das Unternehmen seine Quartalszahlen vorstellen. Die gelten als kleiner Indikator dafür, wie weit die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten gehen kann. Denn es geht um das 4. Quartal 2023: Da hat das Unternehmen immerhin einen Umsatz von knapp 3 Mrd. Dollar geschafft, wenn die Zahlen denn stimmen sollten. Das wird sich nun zeigen!

