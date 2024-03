Coinbase Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt sieben Analystenbewertungen für die Coinbase Global-Aktie stattgefunden. Davon waren vier Bewertungen "Gut", zwei "Neutral" und eine "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Coinbase Global-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Coinbase Global. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 104 USD, was einem Abwärtspotenzial von -57,09 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 242,36 USD. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Coinbase Global daher ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger stark diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coinbase Global-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs von 242,36 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 111,06 USD der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 167,13 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coinbase Global-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coinbase Global-Aktie in den letzten sieben Tagen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Coinbase Global-Aktie.