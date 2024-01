Coinbase-Aktie: Das ist ein Signal!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Coinbase hat am Donnerstag einen Verlust hinnehmen müssen – gut -1, 1% standen abends unter dem Strich. Der Titel ist damit in den vergangenen fünf Tagen um -2,6 % gefallen. Auch das ist ein Signal dafür, dass Coinbase aktuell am Markt zumindest nicht gepusht wird. Die zugrunde liegende Kryptowelt verliert aktuell indes auch, sodass Coinbase wahrscheinlich der Situation am Kryptomarkt selbst halber wahrscheinlich nachgibt. Seit Jahresanfang ging es um gut -30 % nach unten.

Coinbase: Die Perspektive!

Die Perspektive ist aus Sicht von Analysten weniger euphorisch zu werten. Der Titel ist fast auf dem aktuellen Kursziel angekommen. Genau gesagt: Es fehlen nur 3 %. Die Aktie ist somit “fair” bewertet. Allerdings gibt es auch andere Stimmen! Die gehen von einem deutlich steigenden Kurs aus. Wer sich am Ende durchsetzt, wird sich in den kommenden Tagen ggf. schon zeigen. Nur: Die höchste Kurswette liegt bei einem Plus von gut 64 %.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...