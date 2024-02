Coinbase-Aktie: Das hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

was für ein Ausbruch! Coinbase hat am Mittwoch bis in die früheren Abendstunden hinein den Aktienkurs regelrecht explodieren lassen. Die Notierungen kletterten gleich um über 12 %! Das ist eine unfassbare Entwicklung, denn noch in den ersten Stunden des Tages sah es für die Aktie deutlich schlechter aus. Hat sich die Börse eines Besseren besonnen, liegen neue Zahlen vor? Das wiederum ist die Spur, um die es tatsächlich geht.

Denn am 15. Februar wird das Unternehmen seine Quartalszahlen zum 4. Vierteljahr des abgelaufenen Geschäftsjahres melden. Die Börsen scheinen hier sehr zuversichtlich zu sein, dass es einen deutlichen Aufwärtsimpuls geben kann

Die Chancen steigen?

Letztlich sieht es so aus, als würden die Chancen steigen, meinen die Beobachter mit Blick auf die Kombination des Kursgewinns mit den wirtschaftlichen Zahlen, die anstehen. Die Notierungen werden allerdings aktuell wohl vor allem vom Bitcoin getragen. Die prominenteste Kryptowährung steigt und steigt. Dies hat den Dienstleister Coinbase nun massiv nach oben getrieben. In den vergangenen Tagen hat der Bitcoin zunächst die Marke von 45.000 Dollar überwunden und dann auch mehr las 47.000 Dollar.

Daher ist die Aktie von Coinbase nicht ganz zufällig nach oben mitgerissen worden.

Die Zahlen, die am 15.2., also morgen präsentiert werden, dürften als Erklärung nicht ganz dienen können. Denn Coinbase wird nach den aktuellen Erwartungen im gesamten Geschäftsjahr ein Minus in Höhe von -181 Millionen Dollar hingenommen haben müssen. Im laufenden Geschäftsjahr würde der Konzern, so die bisherige Annahme, ein Minus von “nur” noch – 48 Millionen Dollar hinnehmen. Das ist allerdings noch immer ein kleines Rätsel – bei einem Top- und Rekordwert vom Bitcoin sollte die Schallmauer auch für Coinbase bald einmal durchbrochen werden, erwartet der Markt letztlich.

Unter dem Strich aber bleibt Coinbase ohnehin am Markt noch im Aufwärtstrend. Die Notierungen sind also trotz der betriebswirtschaftlichen Verluste über den Zeitraum von z. B. drei Monaten noch immer mit 70 % vorne. In den vergangenen sechs Monaten konnte die Aktie sogar ein Plus in Höhe von ca. 94 % vermelden. Es geht demnach am Ende für die Aktie offenbar auch längerfristig aufwärts.

Die technischen Indikatoren dazu sind jedenfalls eindeutig. Es gelang, den GD100 wie auch den GD200 sogar massiv zu überrunden. Der technische Trend hat daher einen Vorsprung von mindestens 30 % oder mehr auf einen Trendwechsel. Daran werden auch die Zahlen am morgigen Donnerstag solange nichts ausrichten können, wie die Erwartungen nicht deutlichst nach unten durchkreuzt werden. Aktuell scheint der Markt daran aber nicht zu glauben, wie der gewaltige Durchmarsch von mehr als 12 % am Mittwoch gezeigt hat!

