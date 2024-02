Coinbase Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coinbase Global. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,82 Punkte, was darauf hinweist, dass Coinbase Global derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Coinbase Global weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Coinbase Global daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Coinbase Global mit 199,22 USD mittlerweile um +33,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +99,66 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "gut" für beide Zeiträume führt.

Die Stimmung der Anleger bei Coinbase Global in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Coinbase Global stark schwankt, was zu einer Einstufung von "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, wodurch eine Einstufung als "neutral" resultiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "gut" für Coinbase Global.