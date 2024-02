Coinbase Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coinbase Global. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 40,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Coinbase Global als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 7 die Aktie als gut, 4 als neutral und 2 als schlecht. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 84,25 USD festgelegt, was einer Erwartung von -48,13 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Coinbase Global beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmungslage als "Neutral" bewertet, während die Kommunikationsfrequenz eine Zunahme verzeichnet hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.