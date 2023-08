Coinbase-Aktie: Weniger Verlust und doch Sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Die Aktie von Coinbase (WKN: A2QP7J) wurde zum Wochenausklang am Freitag deutlich abverkauft und fiel nach den am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen um -3,6% auf 86,50 US$. Aber was schlägt Aktionäre hier derzeit in die Flucht? Und wie kann es jetzt weitergehen?