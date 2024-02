Coinbase Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Coinbase, eines der führenden Unternehmen im Bereich Kryptowährungen, hat in den letzten Tagen eine starke Kursentwicklung erlebt. Laut Analysten ist die Aktie jedoch aktuell nicht richtig bewertet, da das wahre Kursziel um fast 50% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 22. Februar 2024 verzeichnete die Coinbase-Aktie einen Anstieg um 5,23%. Das Kursziel für Coinbase wird von Bankanalysten auf 81,66 EUR festgelegt, was einer Abweichung von -48,34% vom aktuellen Kurs entspricht. Das Guru-Rating für Coinbase liegt unverändert bei 3,29.

Analyse der Experten

Die starken Kursanstiege der letzten Tage haben dazu geführt, dass sich die Marktstimmung relativ optimistisch zeigt. Die Bankanalysten sind jedoch geteilter Meinung, was die weitere Entwicklung der Aktie betrifft. Während einige Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen andere sie als neutral oder sogar zum Verkauf geeignet an. Insgesamt sind jedoch noch 37,50% der Analysten optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung.

Fazit

Trotz der positiven Entwicklung in den letzten Tagen und der Einschätzung einiger Analysten bleibt die Aktie von Coinbase nach Meinung der Experten unterbewertet. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Marktstimmung in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin so optimistisch zeigt und ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten.

