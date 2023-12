Coinbase Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Coinbase ist derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Einschätzung um fast 50% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 22. Dezember 2023 verzeichnete Coinbase einen Kursanstieg von 4,43%. Das Kursziel für das Unternehmen wird derzeit auf 80,19 EUR geschätzt, während das aktuelle Guru-Rating bei 3,16 liegt.

In den letzten fünf Handelstagen konnte Coinbase einen Anstieg von insgesamt 14,37% verzeichnen, was zu einer relativ optimistischen Stimmung am Markt führt. Trotz dieser positiven Entwicklung sind sich die Bankanalysten einig, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind uneins über die zukünftige Entwicklung von Coinbase. Während 5 Analysten die Aktie als klaren Kauf empfehlen, sehen 3 weitere Analysten sie als optimistischen Kauf. 10 Experten bleiben neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Auf der anderen Seite sind 5 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, während 2 Experten sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen.

Insgesamt sind jedoch immer noch 32% der Analysten optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Coinbase.

Abschließende Bewertung

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten wird das Guru-Rating von Coinbase ebenfalls positiv bewertet. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es Potenzial für weiteres Wachstum besitzt, was die optimistische Einschätzung der Analysten und das Guru-Rating unterstreicht.

Trotz der aktuellen Kursentwicklung sind die Analysten der Meinung, dass Coinbase noch Raum für Wachstum hat und langfristig betrachtet unterbewertet ist. Anleger sollten jedoch die unterschiedlichen Meinungen der Experten berücksichtigen und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend abwägen.

