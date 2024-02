Coinbase Aktie: Was soll das denn werden?

Die Einschätzung der Analysten für die Aktie von Coinbase Global ist neutral. Derzeit liegen 7 positive, 4 neutrale und 2 negative Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analysen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 84,25 USD, was eine negative Performance von 34,28 Prozent bedeuten würde, da die Aktie derzeit bei 128,2 USD notiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Insgesamt erhalten wir als Redaktion die Bewertung "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Meinungen von privaten Nutzern zu Coinbase Global geäußert. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coinbase Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Coinbase Global insgesamt eine schlechte Bewertung aufgrund der negativen Analysteneinschätzung und des verschlechterten Stimmungsbildes in den sozialen Medien.