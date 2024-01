Coinbase Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu Coinbase Global hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, so die Analyse. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Dennoch zeigt die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, weshalb Coinbase Global eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Coinbase Global-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen deutet auf einen neutralen Wert hin. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Coinbase Global wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coinbase Global derzeit als "Gut" einzustufen ist, aufgrund des Kursverlaufs über dem Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".