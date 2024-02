Coinbase Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Doro":

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Coinbase Global daher ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Coinbase Global. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Coinbase Global liegt bei 32,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,99, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Coinbase Global liegt derzeit bei 98,41 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 165,98 USD, was einem Abstand von +68,66 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 147,39 USD zeigt sich ebenfalls ein positiver Abstand von +12,61 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.