Coinbase-Aktie: Was für ein Gewinn!

Ein starkes Ende der Woche feierte nun die Aktie von Coinbase. Es ging am Ende um mehr als 3,4 % aufwärts. Der Titel ist aus der Sicht von Analysten am Ende nicht so schwach, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Denn seit Jahresanfang ging es formal um mehr als -28 % abwärts. Die Aktie ist immer noch im Aufwärtstrend, auch wenn genau diese Zahl anderes vermuten lässt. Die Analysten sind und bleiben dennoch skeptisch, was die Zukunft des Titels betrifft.

Coinbase: Stark ist das noch nicht

Die Aktie lebt, steigt und fällt indes mit dem Kryptomarkt, mit Bitcoin und Co. Der Anbieter ist demnach darauf angewiesen, dass die Märkte funktionieren. Das wiederum ist aktuell nur in Schwankungen zu beobachten, was wiederum den Kurs und die Kursentwicklung von Coinbase erklären hilft.

Coinbase: Analysten sind vorsichtig

Dennoch: Die Analysten sind vorsichtig, möglicherweise gerade mit Blick auf die starken Schwankungen des Titels und auf die Abhängigkeit vom wenig kalkulierbaren Bitcoin. Der Konsens der Analysten liegt bei einem möglichen Kursgewinn von nur gut 1 %.

Die Aktie ist und bleibt damit unter Beobachtung. Das mag auch daran liegen, dass der Titel aktuell bilanziell im roten Bereich schwimmt. Das KGV von Coinbase hat aktuell eine klare Signalfarbe. Basierend auf den Erwartungen für das laufende Jahr liegt das KGV bei -614.

Mit anderen Worten: Die Aktie ist für wirtschaftlich orientierte Betrachter und Analysten schlicht zu teuer. Das Unternehmen produziert Verluste, und das wird derzeit abgestraft. Der Titel ist nur charttechnisch und damit am Markt im Aufwärtstrend.

Die starken Kursschwankungen täuschen etwas darüber hinweg, dass es zumindest gelang, die Marke von 100 Euro nach unten zu verteidigen. Damit ist die Aktie etwas besser aufgestellt als es scheint, siehe oben. Überraschungen sind noch immer möglich!

