Coinbase-Aktie: Was für ein Ding!

Coinbase hat am Dienstag analog zum Bitcoin etwas abgegeben. Die Kurse fielen um 2 %. Angesichts des insgesamt laufenden Trends sind dies jedoch minimale Verluste, die in keiner Weise die aktuelle Situation ändern würden. Der Titel hat dabei in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn bereits mehr als 43 % gewonnen. Die Kurse sind vor dem Dienstag schon um gut 15 % geklettert. Mit anderen Worten: Es sieht sehr gut aus für die Aktie. Der Trend hängt indes vollkommen am Bitcoin und Co. Solange der Kryptomarkt funktioniert, wird auch Coinbase funktionieren.

Coinbase: Das sieht sehr gut aus!

Deshalb sieht der aktuelle Trend unter dem Strich sehr gut aus. Nicht mehr, nicht weniger. Die wirtschaftliche Situation bleibt letztlich bedenklich. Denn das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den Titel liegt bei inzwischen sogar mehr als 150. Das ist aus Sicht von Value-Investoren mit hoher Sicherheit viel zu viel. Insofern bleibt der Trend die entscheidende Größe. Damit wird die Aktie täglich auf dem Prüfstand stehen. Die aktuelle Sicht: Die Aktie hat einen gigantischen Aufwärtstrend geschafft.

