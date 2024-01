Coinbase Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analystenbewertungen die Aktie von Coinbase Global abgegeben. Davon wurden 7 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft, was zu einem Gesamt-"Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Coinbase Global vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergibt, beträgt 84,25 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotential von -32,71 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 125,2 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Coinbase Global daher ein "Neutral"-Rating in diesem Analysebereich.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bezogen auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigte sich bei Coinbase Global eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coinbase Global-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 90,02 USD liegt. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (+39,08 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 138,4 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-9,54 Prozent) und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik von Coinbase Global.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde überwiegend negativ über die Aktie von Coinbase Global diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

