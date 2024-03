Coinbase Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Coinbase, einer der führenden Kryptowährungsbörsen, hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen. Nach Meinung von Experten ist die Aktie von Coinbase derzeit unterbewertet und bietet potenziellen Investoren ein erhebliches Kurspotenzial.

Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Am 25.03.2024 verzeichnete Coinbase einen Kursanstieg von +9,47%. Dieser positive Trend setzte sich in den vergangenen fünf Handelstagen fort, was zu einer kumulierten Kurssteigerung von +21,55% führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch in Bezug auf Coinbase ist.

Das aktuelle Kursziel von Coinbase liegt bei 81,61 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von 81,61 EUR aufweist, was einem Aufwärtspotenzial von -68,44% entspricht.

Analystenbewertungen und Einschätzungen

Die Meinungen der Analysten über Coinbase sind unterschiedlich. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf betrachten, sehen 3 weitere Analysten sie optimistisch, aber nicht euphorisch, und raten zum Kauf. Auf der anderen Seite positionieren sich 11 Experten neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Dennoch sind 3 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 2 Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass Coinbase sofort verkauft werden muss.

Insgesamt zeigt sich, dass 36,00% der Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf Coinbase sind, trotz der unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich des Kauf-, Halte- und Verkaufsratings.

Guru-Rating und abschließende Bewertung

Zusätzlich zu den individuellen Einschätzungen der Analysten wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” herangezogen. Das aktuelle Guru-Rating von Coinbase liegt bei 3,32 und bleibt unverändert.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass trotz der aktuellen Unterbewertung der Aktie von Coinbase, die Meinungen der Analysten hinsichtlich des Kurspotenzials und der Kaufempfehlungen variieren. Investoren sollten diese unterschiedlichen Einschätzungen berücksichtigen und ihre eigenen Anlageentscheidungen sorgfältig abwägen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...