Coinbase Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Coinbase, einem führenden Unternehmen im Bereich Kryptowährungen, wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel wird auf etwa 62,22% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung und Bewertungen

Am 14.03.2024 verzeichnete Coinbase einen Kursrückgang von 7,17%, was zu einer Gesamtperformance von -8,94% über die vergangenen fünf Handelstage führte. Diese Entwicklung spiegelt eine gewisse Pessimismus am Markt wider.

Das durchschnittliche Kursziel für Coinbase liegt derzeit bei 80,66 EUR. Dies impliziert ein Kursrisiko von -62,22% für potenzielle Investoren. Trotz des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analystenmeinungen

Laut den Analysen von 6 Experten ist die Aktie von Coinbase als “starker Kauf” eingestuft, während 3 weitere Analysten sie als “Kauf” bewerten. 10 Experten halten die Aktie neutral, während 5 Analysten sie als “Verkauf” einschätzen. Ein Experte geht sogar so weit zu empfehlen, Coinbase sofort zu verkaufen.

Insgesamt sind also 36,00% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf Coinbase.

Fazit

Trotz der aktuellen Unterbewertung bleibt das “Guru-Rating” von Coinbase mit einem Wert von 3,32 stabil. Dieser Indikator zeigt, dass zumindest einige Analysten noch optimistisch in Bezug auf die langfristige Performance des Unternehmens sind.

Insgesamt lassen diese Bewertungen darauf schließen, dass es Potenzial für langfristige Investitionen in die Aktie von Coinbase gibt, obwohl kurzfristige Unsicherheiten bestehen.

