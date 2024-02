Coinbase Aktie: Was bedeuten diese Neuigkeiten für den Markt?

Coinbase, einer der führenden Finanzmarktplätze, steht derzeit im Fokus von Analysten, die der Meinung sind, dass die Aktie des Unternehmens aktuell unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird um etwa -31,68% vom aktuellen Kurs entfernt gesehen.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am 02.02.2024 verzeichnete Coinbase eine Kursentwicklung von +0,21%. Dieses Ergebnis summiert sich auf eine negative Entwicklung von -2,71% in den vergangenen fünf Handelstagen, was eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Die Analysten in den Bankhäusern sind von dieser Entwicklung überrascht und zeigen sich eindeutig in ihrer Einschätzung. Das aktuelle Kursziel von Coinbase liegt bei 81,79 EUR, wobei die Bankanalysten der Meinung sind, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in dieser Höhe haben sollte.

Analystenbewertung und Handlungsempfehlungen

Die Meinungen der Analysten über die aktuelle Situation von Coinbase sind unterschiedlich. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 3 weitere Analysten sie als kaufenswert, jedoch ohne Euphorie. 7 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Auf der anderen Seite sind 7 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 2 Experten gehen sogar davon aus, dass ein sofortiger Verkauf notwendig ist.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass 36,00% der Analysten noch optimistisch in Bezug auf Coinbase sind, was eine gewisse Zuversicht in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt.

Fazit

Trotz der aktuellen Kursentwicklung und der unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten bleibt das Potenzial von Coinbase aus Sicht vieler Experten bestehen. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung und trägt dazu bei, dass trotz der aktuellen Unterbewertung weiterhin Hoffnung in die Entwicklung der Coinbase-Aktie gesetzt wird.

