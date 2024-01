Coinbase Aktie: Wann tut sich was?

Die Analystenbewertungen für Coinbase Global haben sich in den letzten 12 Monaten stark unterschieden. Von institutioneller Seite wurde dem Unternehmen 8 Mal eine positive Bewertung, 4 Mal eine neutrale Bewertung und 5 Mal eine negative Bewertung zugesprochen. Langfristig gesehen erhält das Unternehmen daher insgesamt ein neutrales Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 153,98 USD, wobei die Analysten eine negative Entwicklung von -53 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 72,38 USD prognostizieren. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung seitens institutioneller Analysten.

Das Stimmungsbild in Bezug auf Coinbase Global hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt positive Themen zu erkennen waren. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat an Aufmerksamkeit gewonnen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt erhält Coinbase Global daher in Bezug auf Sentiment und Buzz eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Coinbase Global weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (RSI der letzten 7 Tage: 66) als auch auf langfristiger Basis (RSI der letzten 25 Tage: 41,41). Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Coinbase Global geäußert wurden. Auch die Diskussionen der Anleger in den letzten Tagen konzentrierten sich vor allem auf negative Themen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.