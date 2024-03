Coinbase-Aktie: Unfassbare Entwicklung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Kryptowahn hat in den vergangenen Wochen der Aktie von Coinbase massiv geholfen. Auch am Freitag gewann der Krypto-Dienstleister mit dem Plus von gut 3,6 % noch einmal ordentlich Gas. Dennoch ist die Stimmung am Markt nicht gedämpft, aber doch unter Druck geraten. Denn die Hauptkryptowährung, der Bitcoin, ist auf weniger als 69.000 Dollar gesunken. Die Entwicklung des Coinbase-Titels dürfte stark an den Kryptowährungen allgemein und im besonderen an der Kryptowährung Bitcoin hängen.

Coinbase: Dennoch teuer

Deshalb ist es nicht überraschend, dass der Titel sich in einem massiven Aufwärtstrend befindet. Dies ist analog zum Bitcoin. Die charttechnischen Bilder sind eindeutig, auch die statistische Auswertung zeigt diesen mittel- und langfristigen Aufwärtsmarsch.

Der Conbaise-Aufschwung zeigt sich in einem 6-Monats-Plus von über 195 %. Dies ist ein drastischer Schritt gewesen, bei dem die Pausen durchaus üblich sind. Wenn der Bitcoin weiter marschieren sollte, wird die Stimmung gut bleiben, steht zu erwarten. Der Trend zeigt auch technisch betrachtet weiter. GD100 und GD200 sind lange überschritten. Probleme macht nur die Abhängigkeit vom Bitcoin.

