Coinbase Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Coinbase Global hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen erhalten, die sich im Durchschnitt als "Neutral" zusammensetzen. Davon gab es 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -53,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Coinbase Global also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Coinbase Global diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative. Auch während der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Coinbase Global eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Coinbase Global als "Gut"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell einen Wert von 9,6 anzeigt, was als überverkauft gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 36, was auf "Neutral" hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.