Coinbase Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Coinbase Global ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 87,34 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (130,78 USD) um +49,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 131,76 USD zeigt eine Abweichung von -0,74 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert ausweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt weitere Einblicke in die Bewertung der Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 77, was darauf hinweist, dass die Coinbase Global überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Analyse der RSIs als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Coinbase Global wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie der Coinbase Global langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten wurden 7 als "Gut", 4 als "Neutral" und 3 als "Schlecht" bewertet. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel von 80,08 USD erwartet, was einer Erwartung von -38,77 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung der Aktie als "Neutral" vergeben.