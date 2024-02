Coinbase Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Coinbase Global in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Coinbase Global eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Coinbase Global-Aktie der letzten 200 Handelstage um 66,9 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,97 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Coinbase Global von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 4 neutral und 2 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 84,25 USD erwartet, was einer negativen Erwartung von -48,13 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Coinbase Global ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und die Diskussionen konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Coinbase Global.