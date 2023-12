Coinbase Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Coinbase Global-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 173,92 USD einen positiven Abstand von +107,99 Prozent zum GD200 (83,62 USD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 117,88 USD auf, was zu einem Abstand von +47,54 Prozent führt und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,66 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkauft-Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Coinbase Global-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wobei 8 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 5 als "Schlecht" eingestuft werden. Das Kursziel der Analysten wird bei 72,38 USD angesiedelt, was auf eine negative Performance von -58,39 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 173,92 USD hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die Coinbase Global-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie der Coinbase Global daher mit einem "Gut" bewertet.