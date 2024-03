Coinbase-Aktie: So geht es !

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase hat am Freitag mit einem hohen Gewinn für Aufsehen gesorgt. Am Ende ging es zwar nur um 1,1 % aufwärts. Nur ist es in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um über 23 % nach oben gegangen. Der Titel hat damit den Durchbruch über die Marke von 200 Euro beeindruckend geschafft. Der Kurs konnte damit auch den Marktwert des Krypto-Titels auf mehr als 49,8 Mrd. Euro nach oben schrauben.

Coinbase: Was geht?

Doch offen ist vor der neuen Woche sicher noch immer die Frage, was nach oben geht. Denn der Titel hat mit den Gewinne sicherlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Aktie ist damit aber noch teurer geworden.

Das KGV schiebt sich aktuell auf 135 nach oben. Bezogen auf die Zahlen im nächsten Jahr würde das KGV sogar bei 259 liegen. Wesentlich teurer kann eine solche Aktie nach Meinung von Analysten und Beobachtern wohl kaum sein. Analysten sehen im Konsens daher auch einen möglichen Abschlag. Es könne um -19,5 % abwärts gehen, so die Annahme zum Kursziel der Aktie. Dies wären dann 165,60 Dollar statt 205,90 Dollar1

