Coinbase Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwei Wochen wurde Coinbase Global von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Das ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stimmung der Anleger auf einer neutralen Ebene liegt.

Langfristig betrachtet wird die Coinbase Global-Aktie von Analysten ebenfalls neutral eingeschätzt. Aktuell liegen folgende Bewertungen vor: 8 gut, 5 neutral, 5 schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Coinbase Global. Das Kursziel der Analysten liegt bei 70,82 USD. Das bedeutet, dass die Aktie eine Performance von -13,7 Prozent erzielen würde, da sie derzeit bei 82,07 USD liegt. Insgesamt vergeben die Analysten daher das Rating "neutral".

In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Kommentare über Coinbase Global in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt grüne Werte und die Aktie erhält daher eine Bewertung von "gut". Es wurde auch deutlich mehr über Coinbase Global diskutiert als üblich und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Auch dies führt zu einem "guten" Rating für die Aktie.

Aus technischer Sicht erhält die Coinbase Global-Aktie ebenfalls eine gute Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 69,38 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 82,07 USD, was einer Differenz von +18,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (76,96 USD) wurde überschritten, was eine positive Entwicklung zeigt. Insgesamt erhält die Coinbase Global-Aktie daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.