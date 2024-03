Coinbase-Aktie: Sieger des Tages

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Gewinn, den Coinbase dort fabriziert hat: Mehr als 10 % Plus für das Krypto-Dienstleistungsunternehmen standen am Ende des Nachmittag-Handels auf den Kurstafeln. Der Titel gewann damit seit Anfang Januar bereits mehr als 50 %. Dennoch gibt es immer wieder Stimmen, die vor einem Engagement auch warnen. Denn die Entwicklung steht stetig im Zeichen des Bitcoin. Gewinnt die Kryptowährung, sieht es auch für Coinbase wieder gut oder besser aus. Und meistens gilt dies auch umgekehrt, wie Beobachter wissen.

Nun hat Coinbase den höchsten Stand aller Zeiten erreicht – auch das ist analog zum Bitcoin. Die Notierungen sind weniger als 10 % von der nächsten größeren runden Marke entfernt: 300 Euro. Die Analysten, die sich mit Kursprognosen beschäftigen, sind dennoch skeptisch.

Coinbase: Die große Sorge

Ein Allzeithoch bedeutet zunächst, dass der Kurs so hoch ist, dass kein Investor mehr im Minus liegen kann. Das ist eine Situation, in der es keinen Verkaufsdruck mehr für den Titel geben sollte. Die Aktie bleibt aus der Wahrnehmung von Analysten dennoch a) teuer und b) vor allem abhängig vom Bitcoin. Das wird in anderen Zeiten durchaus auch Schwankungen mit sich bringen. Daher ist die Warnung vor Coinbase zumindest vergleichsweise nachvollziehbar. Denn die Volatilität wird sich vor allem dann bemerkbar machen, wenn z. B. die Sorge vor einem schwachen Dollar, vor schwachem Gold oder ähnlichen Währungsassets wieder nachlässt.

Tatsächlich gibt es auch kaum Anhaltspunkte dafür, wie weit ein solcher Trend noch laufen kann. Das bedeutet am Ende, dass die Börsen wohl Chancen bereit halten, die etwas mehr Planungssicherheit bieten. Die Kalkulationsbasis sollte auch wirtschaftlicher Natur sein.

Ein solcher Wert ist aktuell gleichfalls auf dem höchsten Niveau aller Zeiten. Die Analysten haben oft genug nicht genau hingesehen. Damit haben die Analysten einen Wert, der in unserem Depot schon mehrere 100 % gebracht hat, schlicht verpasst.

Nun ging es erneut um absolute Milliarden-Fehleinschätzungen. Wer investiert ist, hat hier indes nichts verpasst.

Wir wiederholen allerdings auch, dass die Reise damit nicht zu Ende sein sollte. Denn im neuen Quartal jetzt wird der nächste Rekord fällig.

Auch jetzt noch sieht es so aus, als sollten sich die Analysten um ganze Dimensionen verschätzt haben.

Wer sich die Aktie jetzt ansieht, kann sicher noch auf diesen unterschätzten Zug aufspringen.

Heute erst ist das nächste ATH – Allzeithoch – wieder großes Thema an den Börsen. Vielleicht ist es jetzt Zeit, sich die Aktie einmal anzusehen.

Sie ist deutlich besser zu kalkulieren als Coinbase. Und sie hat schon über 25.000 % eingespielt!

