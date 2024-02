Coinbase Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktien von Coinbase Global ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen eine negative Kommunikation zu verzeichnen war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich jedoch eine schwache Aktivität in den Diskussionen zu Coinbase Global. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysten haben die Aktie von Coinbase Global in den letzten zwölf Monaten mit 7 "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Coinbase Global liegt bei 84,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 129,22 USD eine erwartete Kursentwicklung von -34,8 Prozent ergibt und somit eine Einstufung von "Schlecht" mit sich bringt. Insgesamt führt die Bewertung der Analysten zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Coinbase Global-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine überkaufte Situation, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Coinbase Global.