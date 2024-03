Coinbase Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Coinbase Global wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 18,53 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 19,55, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch hier wird das Wertpapier als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Coinbase Global in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während neutralere Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für Coinbase Global. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, zeigen die abgegebenen Kursziele ein durchschnittliches Kursziel von 98 USD, was einem potenziellen Rückgang um 61,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (256,14 USD) entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Schlecht". Insgesamt erhält Coinbase Global von den Analysten ein "Neutral"-Rating.