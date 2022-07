Coinbase-Aktie: Sensationell!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Aktien von Kryptowährungen, darunter Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT), Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT), handeln am Montagmorgen alle höher, nachdem der Preis von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) am Wochenende gestiegen ist. Bitcoin notiert seit Samstagmorgen um 8,3 % höher bei rund 22.230 $. Ethereum wird seit Samstagmorgen um 23,6% auf rund $1.480 gehandelt. Bit Digital ist im… Hier weiterlesen