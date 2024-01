Coinbase Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten beiden Wochen wurde Coinbase Global von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft, so die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Coinbase Global liegt derzeit bei 92,49 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Coinbase Global insgesamt 14 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -35,6 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Abschnitt als neutral bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coinbase Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 88,35 USD liegt, was als gut bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Basis als neutral eingestuft.