Coinbase-Aktie: Der Run!

Coinbase hat auch in den vergangenen fünf Tagen wieder einen starken Run hingelegt. Der Titel schob sich um 5 % nach oben, wobei am Freitag ca. 2,5 % Verlust zu melden waren. Nun geht es für die Aktie aus der Sicht von Analysten dennoch nicht automatisch weiter. Denn die Kryptowährungen sind für das Unternehmen und vor allem seine Aktie weiterhin maßgebend. Das scheinen auch Kenner zu wissen. Erst am 22. wurde gemeldet, dass ein Insider Aktien verkauft hat. Allerdings handelte es sich um ein Geschäft mit einem Umfang von lediglich knapp 300.000 Dollar. Das ist noch verkraftbar – die Aktie ist mehr als 50 Mrd. Dollar wert.

Der Trend bleibt!

Und so ist vor allem festzustellen, dass der Trend für den Titel weiterhin massiv ist und bleibt. Die Aktie hat alle Chancen, immer wieder neue Highs anzusteuern, denn: Seit 1. Januar ging es schon wieder um über 46 % aufwärts.

