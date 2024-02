Coinbase Aktie: Ruhig bleiben!

Die Aktie von Coinbase hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel wird um -46,81% vom derzeitigen Kurs entfernt gesehen.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 23.02.2024 verzeichnete Coinbase einen Rückgang von -2,88% an der Börse. Dies war Teil einer allgemein negativen Kursentwicklung, die sich in den letzten fünf Handelstagen auf -7,95% addierte. Der Markt zeigt sich derzeit relativ pessimistisch gegenüber Coinbase.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das aktuelle Kursziel von Coinbase liegt bei 81,58 EUR. Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 81,58 EUR hat. Dies bedeutet, dass Coinbase den Investoren derzeit ein Kursrisiko in Höhe von -46,81% bietet.

Analystenmeinungen

Die Meinungen der Analysten über Coinbase sind gemischt. Während 6 Analysten die Aktie als einen starken Kauf betrachten, sehen 3 weitere Analysten sie als optimistischen Kauf. 8 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie als “halten”. Allerdings sind 6 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 1 Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Coinbase sofort verkauft werden müsse. Insgesamt bleiben jedoch 37,50% der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen gibt es einen bewährten Trend-Indikator namens “Guru-Rating”. Dieses Rating hat zuvor auf “Guru-Rating ALT” gelegen und könnte weitere Einblicke in die zukünftige Kursentwicklung von Coinbase bieten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Coinbase derzeit die Gemüter der Analysten spaltet. Während einige optimistisch sind, bleiben andere skeptisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird.

