Coinbase-Aktie: Die Rekorde purzeln!

Dr. Bernd Heim

Coinbase hat am Freitag erneut ein Plus von 3,7 % geschafft. Die Aktie profitiert von den neuen Rekorden, die Bitcoin (und Co.) derzeit aufstellen. Coinbase ist ein Technologie-Unternehmen, das den Kryptomarkt unterstützt. Dementsprechend riskant ist aktuell die Situation auch für Coinbase.

Denn: Der Kryptomarkt diktiert die gesamte Stimmung rund um die Aktie. Analysten sind so skeptisch, dass die Kursprognosen sogar negativ sind.

Die Ausgangslage ist differenziert zu betrachten

Und so ist mangels Nachrichten klar: Die Krypto-Rallye hilft dem Wert und ist durchaus in der Lage, nun sogar den nächsten Schritt einzuleiten: Die Aktie kann aus dieser Sicht auch das Allzeithoch bei ca. 250 Euro angreifen. Aber: Der Titel hängt fast willkürlich am Bitcoin. Dies war am 14.3. augenfällig: Die Aktie verlor gut 12,3 %. Deshalb ist jeder Tag aufs Neue spannend!

