Coinbase-Aktie: Reinfall!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein gigantischer Reinfall bei und für die Aktie von Coinbase. Am Dienstag ging es für den Titel um massive – 8 % nach unten. Die Aktie hat damit den jüngsten absoluten Höhenflug kurzfristig wieder etwas eingedampft. Die Notierungen fielen auf weniger als 170 Euro. Damit ist die Aktie aus Sicht von Charttechnikern und auch von technischen Analysten noch immer weit im Aufwärtstrend. Daran ändert sich so schnell nichts. Nur wird die Abhängigkeit vom Bitcoin und den anderen Kryptowährungen in diesem Fall überdeutlich.

Coinbase: Was kann noch folgen?

Die Notierungen orientieren sich schlicht am Trend an den Kryptomärkten, was für Analysten nicht verwunderlich ist – Coinbase verdient sein Geld als Dienstleister an diesen Märkten. Der Titel ist noch immer in relativ guter Verfassung, ebenso wie die Kryptowährungen.

Dennoch haben Analysten schon vor dem Dienstag gewarnt. Die Aktie war aus deren Sicht um gut -10 % überbewertet. Damit ist der Kurs der Aktie von Coinbase derzeit auf dem Weg, zumindest die Erwartungen der Analysten erfüllt zu haben.

Möglicherweise bleibt es am Markt jetzt bei den Verlusten am Dienstag – oder was sagen die Analysten jetzt?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...