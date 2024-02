Coinbase-Aktie: Das Papier bricht durch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ganz stark, was Coinbase nun am Dienstag gelang. Das Papier schaffte mit weitern gut 2,35 % Gewinn den Sprung in die Nähe der Barriere von 200 Dollar. Das große Ziel rückte näher – so jedenfalls würden es die Charttechniker für den Titel der Krypto-Branche beschreiben. Die Aktie lebt davon, dass z. B. der Bitcoin auf einer regelrechten Rekordfahrt ist. Das wiederum hilft auch dem Dienstleister.

Die Frage wird sein, wie weit der Trend noch gehen kann – auch wenn 200 Dollar überwunden sind. Analysten sind hier skeptischer, so dass auch deren Stimmungsbild für den Befund wichtig ist.

Coinbase im Lichte der Analysten

Die gehen derzeit davon aus, der Kurs könnte nicht mehr zulegen, sondern würde vermutlich sogar deutlich unterhalb der 200 Dollar-Marke bleiben. Das Kursziel, dessen Konsens bei Marketscreener publiziert wird, liegt bei 165,5 Dollar – das wäre ein Abschlag um inzwischen deutlich über 15 %.

Die Aktie bleibt aus der Perspektive der Analysten also vor allem anfällig gegen die Schwankungen am Kryptomarkt. Mutmaßlich wird der Markt allerdings eher den Bitcoin denn die Analysten-Stimmen im Blick haben. Der Trend jedenfalls passt.

