Coinbase-Aktie: Nein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ist die Aktie von Coinbase nun endgültig im Abwärtstrend angekommen? Die Börsen stellen sich diese Frage immer wieder. Nun hat der Wert in der abgelaufenen Woche ein Plus von gut 3 % melden können. Das heißt auch eindeutig: Nein. Noch ist die Coinbase-Aktie nicht im Abwärtstrend. Auf der anderen Seite ist der Titel noch immer mit -25,7 % im Minus, wenn der 1. Januar als Vergleichsmaßstab angelegt wird. Nun meldete sich auch die SEC zu Wort. Laut einer Einreichung bei der Börsenaufsicht haben Coinbase-“Insider” Aktien im Wert von über 12 Millionen Dollar verkauft. Das wäre erheblich und hat durchaus die denkbare Ambition, sich zu einem Menetekel für die Aktie auszuweiten. Geht es nun massiv nach unten?

Coinbase: Die Skepsis bleibt

Das Unternehmen und seine Aktie sind durchaus vom Bitcoin und Co., also von anderen Währungen am Kryptomarkt abhängig. Dennoch bleibt die Frage, wie weit sich die Kurse jenseits der reinen Spekulation entwickeln könnten. Viel ist jedoch nicht übrig: Das Unternehmen wird sowohl 2023 wie auch 2024 selbst im operativen Geschäft Verluste erzeugen: -177 Millionen Dollar und -35 Millionen Dollar, so die Schätzungen. Analysten sind überzeugt, der Kurs könnte sich leicht nach unten (!) entwickeln.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 03.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...