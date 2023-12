Coinbase Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Coinbase Global: Analyse der Stimmung, technischen Indikatoren und Analysteneinschätzungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Coinbase Global wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit die Einstufung "Schlecht" für Coinbase Global in diesem Punkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis für Coinbase Global herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 15,11 an, dass Coinbase Global überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coinbase Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 76,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 146,62 USD deutlich darüber liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 8 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 5 mal das Rating "Schlecht" für Coinbase Global vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -50,64 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 72,38 USD. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Analyse der Stimmung, technischen Indikatoren und Analysteneinschätzungen zeigt, dass Coinbase Global gemischte Bewertungen erhalten hat. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung deuten auf eine negative Entwicklung hin, während die technischen Indikatoren und die Analysteneinschätzungen zu einem neutralen bis positiven Bild führen. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen über Investitionen treffen.