Coinbase-Aktie: Kursziel von 0,37 EUR - ein Absturz um fast 100%

Am gestrigen Handelstag gab es für die Coinbase-Aktie am Markt eine negative Entwicklung von -2,02%. In den vergangenen fünf Tagen setzte sich der Abwärtstrend fort und summierte sich auf insgesamt -6,12%. Derzeit herrscht am Markt eine eher pessimistische Stimmung.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt momentan bei 0,37 EUR. Sollte das eintreffen, würde dies Investoren ein hohes Kursrisiko in Höhe von fast 100% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. So empfehlen aktuell fünf Experten den Kauf der Aktie und zwei weitere sind optimistisch gestimmt und sehen sie ebenfalls als kaufenswert an.

Die Ergebnisse des Guru-Ratings bleiben mit einem Wert von 3,12 unverändert. Hingegen bewerten elf Analysten die Aktie mit “Halten”, während fünf weitere eine Verkaufsempfehlung aussprechen und...