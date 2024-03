Coinbase-Aktie: Der Krpyto-Boom!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Krypto-Boom läuft. Wer auf Bitcoin und Co. setzt, wird aktuell mit neuen Rekorden viel Geld verdienen. Nicht anders ergeht es auch am Montag Investoren, die auf Coinbase vertrauen. Die Aktie konnte erneut annähernd 3 % Gewinn verbuchen. Damit ist der Kurs am vierten Tag hintereinander gestiegen. Die Börsen haben sich insgesamt etwas zurückhaltender gezeigt, weil sie in den USA auf Inflationsdaten warten. Die wiederum können das Hoch bei Kryptos und auch auf Dienstleister in diesem Segment wie Coinbase begründen.

Coinbase: Das sind auch Rekorde

So fährt aktuell auch Coinbase wie der Bitcoin selbst Rekorde ein. Mit der Marktkapitalisierung von nun über 62 Milliarden Dollar wird die Aktie allerdings für Investoren aus dem Value-Segment schon wieder weniger attraktiv. Der Titel hat nunmehr basierend auf den Erwartungen für das laufende Jahr ein KGV von 165. Eine solch hohe Bewertung wird in der Regel irgendwann einkassiert. Der Boom aber läuft noch: Am höchsten Kurs aller Zeiten gibt es keinen Verkaufsdruck – alle Investoren sind bei und mit Coinbase im Plus!

