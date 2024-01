Coinbase Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Coinbase Global 8 mal die Bewertung "Gut", 4 mal die Bewertung "Neutral" und 5 mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Coinbase Global. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -53 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 72,38 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (41,41) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält Coinbase Global daher eine "Neutral"-Bewertung von institutionellen Analysten, ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Stimmungsbild und dem Buzz in den sozialen Medien.