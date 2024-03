Coinbase Aktie: Der Knall ist da!

Die Coinbase Global wird von Analysten unterschiedlich bewertet. In den vergangenen 12 Monaten haben 4 Analysten eine Kaufempfehlung, 1 eine neutrale Empfehlung und 1 eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Keine neuen Bewertungen liegen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Coinbase Global liegt bei 107,6 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -61,53 Prozent fallen wird, da er zuletzt bei 279,71 USD notiert wurde. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Coinbase Global ist ebenfalls neutral. Obwohl in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen konzentriert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In technischer Hinsicht wird die Aktie von Coinbase Global als positiv eingestuft. Mit einem aktuellen Kurs von 279,71 USD liegt sie 55,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 138,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher eine positive Bewertung. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Coinbase Global.