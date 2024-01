Coinbase Aktie: Keine Angst!

Das Anleger-Sentiment für die Coinbase Global-Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch die Meinungsmarktanalyse der letzten Tage fokussierte sich auf negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dies gilt sowohl für den RSI der letzten 7 Tage (Wert: 66) als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,41).

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen stieg, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wurde.

Die Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate zeigen, dass Coinbase Global 8-mal mit "Gut", 4-mal mit "Neutral" und 5-mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite das Rating "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 153,98 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -53 Prozent und ein mittleres Kursziel von 72,38 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".