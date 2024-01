Coinbase Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Coinbase Global: Aktienanalyse und Anlegerstimmung im Fokus

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Coinbase Global in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbringt. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Coinbase Global in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Coinbase Global bei einem Niveau von 81,22 zu der Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,86 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Coinbase Global von 121,01 USD mit +34,86 Prozent Entfernung vom GD200 (89,73 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist jedoch einen Kurs von 137,74 USD auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Coinbase Global-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Coinbase Global im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Coinbase Global, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".