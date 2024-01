Coinbase-Aktie: Kann das sein?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase schwankt aktuell hin und her. Das Krypto-Dienstleistungsunternehmen hat aber unter dem Strich eine starke Woche hinter sich gebracht. Der Titel hat nun mit 131 Dollar wieder eine solidere Basis an den Märkten gewonnen – nachdem die Aktie mit gut 9 % in einer Woche einen massiven Aufwärtsausbruch schaffte. Das ist auch nötig. Denn seit Jahresanfang liegt Coinbase noch immer -23 % hinten. Das ist auch kein Wunder: Die Aktie und das Unternehmen sind sehr vom Kryptomarkt und namentlich damit von der Entwicklung vom Bitcoin abhängig.

Coinbase: Die Beratermeldung

Solche Abhängigkeit bringt dann auch die Schwankungen mit sich, auf die Coinbase selbst kaum einen Einfluss haben wird. Der Titel ist dennoch im Laufe des heutigen Tages in die Schlagzeilen geraten. Der frühere britische Finanzminister Osborne wird nun Berater bei Coinbase.

Die Nachricht wirkt unscheinbar, birgt aber Brisanz. Denn das Unternehmen holt sich damit einen politischen Netzwerker ins Haus – und dies ist für Krypto-Unternehmen durchaus ein Schlüssel zur besseren Entwicklung. Ob die Börsen sich davon nun beeindrucken lassen, steht kurzfristig sicher auf einem anderen Blatt.

