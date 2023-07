Coinbase Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Der Coinbase Global-Kurs wird am 05.07.2023, 02:00 Uhr mit 79.93 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Unsere Analysten haben Coinbase Global nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Coinbase Global liegt bei 3,64, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Coinbase Global bewegt sich bei 30,97. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Coinbase Global als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 5 Hold, 4 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Coinbase Global vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 60,93 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -23,77 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 79,93 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Coinbase Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Coinbase Global auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.