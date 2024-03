Coinbase Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Aktie von Coinbase Global ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 115,96 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 255,51 USD, was einer Differenz von +120,34 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 176,57 USD wurde übertroffen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen über die Aktie von Coinbase Global langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse von Research-Abteilungen ergab in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 1 negative Einstufung der Aktie von Coinbase Global. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Gut". Für das kommende Jahr wird kein Analystenupdate erwartet, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 107,60 USD. Da der aktuelle Schlusskurs bei 255,51 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -57,89 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Coinbase Global liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Aktie von Coinbase Global basierend auf der RSI-Bewertung.